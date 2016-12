Veszélybe sodorják a kerékpárosokat az Uber önvezető autói

Nem szeretik a kerékpárosokat az Uber tesztfázisban lévő önvezető autói: az önállóan, de egyelőre emberi sofőr felügyeletével közlekedő járműveknek egy szoftveres hiba miatt meggyűlik a bajuk a kerékpársávok kezelésével. Az autók a tesztek során egyes esetekben a biciklistákra való tekintet nélkül kanyarodtak a kerekezőknek fenntartott sávokra, ez pedig akár életveszélyes is lehet az arra tekerőkre nézve. A problémát az Uber a The Guardiannek nyilatkozva maga is beismerte, hozzátéve, a cég mérnökei már dolgoznak a hiba kijavításán.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a probléma épp San Franciscóban ütötte fel a fejét, ahol a lakók körében kiemelten népszerű a kerékpáros közlekedés. Az ügyben a város biciklistáinak érdekképviselete, a San Farncisco Bicycle Coalition is megszólalt, hogy felhívja a figyelmet a járművek által jelentett veszélyre. A szervezet egy konkrét példáról is beszámolt, mikor egy Uber-autó besorolás nélkül keresztül kanyarodott jobbra egy biciklisávon keresztül, ezzel veszélybe sodorva egy arra járó kerékpárost, illetve értelemszerűen a helyi közlekedési szabályokat is megszegve.

A malőr nem az első az Uber múlt héten indított San Franciscó-i, tesztfutama során, a cég autói már az első napon több alkalommal is áthajtottak a piros lámpán, illetve más kihágásokat is elkövettek - ráadásul mindezt úgy, hogy a vállalat a közúti teszteket az illetékes hatóságok engedélye nélkül, sőt azok kimondott tiltása ellenére kezdte meg. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a járművek volánja mögött épp a hasonló veszélyes szituációk elkerülése érdekében ülő sofőrök sem tudták azokat minden alkalommal megakadályozni.

Az Ubert időközben a kaliforniai főügyész Kamala Harris jogi lépésekkel is megfenyegette, ha az azonnali hatállyal nem távolítja el önvezető autóit az utakról. Az államban jelenleg húsz cégnek van engedélye, hogy sofőr nélküli járműveit közutakon tesztelje, a listán azonban az Uber nincs rajta - és jelenlegi állás szerint a cég nem is szándékozik betartani azokat a szabályokat, amelyekhez igazodva versenytársai dolgoznak.

A vállalat önvezető autók fejlesztéséért felelős programjának vezetője, Anthony Levandowski szerint a cégre azért nem vonatkoznak a hatóságok által emlegetett szabályozások, mert járműveinek működtetéséhez továbbra is szükség van egy emberi sofőr felügyeletére. A cég indoklását mindenesetre erősen megkérdőjelezik a nagyjából egy hete folyó - jelen állás szerint szabálytalan - tesztek során elkövetett kihágások, amelyeknek a sofőrök nem tudták minden esetben elejét venni. A kerékpárosokat érintő hiba javításán tehát az Uber már dolgozik, így is kérdéses azonban meddig maradhat a cég az utakon, mielőtt a főügyész jogi útra tereli az Uber önvezető autóinak ügyét, ahogy az is, mi lesz a tesztek sorsa, ha az Uber húzza a rövidebbet a jogi csatában.