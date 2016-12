A rádióközvetítésekre is rátenné a kezét a Facebook

Tovább bővíti élő közvetítéses szolgáltatásait a Facebook, a tavaly bemutatott Facebook Live élő online videóközvetítéses funkció után érkezik a Facebook Live Audio, kvázi kiegészítve a mozgóképes megoldást. A szolgáltatással elsősorban rádiókat és podcastereket céloz a közösségi oldal, de akár egy interjú vagy egy felolvasás erejéig is hasznos lehet a hangközvetítés. Ahogy a Facebook Live esetében, úgy első körben most is csak néhány "kiválasztott" kapja meg a használati jogot, amit az ígéret szerint jövőre minden felhasználóra kiterjeszt a közösségi oldal.

A Live Audio triviális előnye, hogy az a videóközvetítéssel szemben lényegesen alacsonyabb sávszélességgel, illetve adatforgalommal beéri, amelynek köszönhetően a szolgáltatás lassabb internetkapcsolat mellett is használható, miközben a rendszerint limitált mobilinternet csomagot sem vágja meg annyira, mint a mozgóképes tartalom. Emellett számos műfajhoz dukál ilyen csatorna, a rádió mellett például a manapság igen népszerű podcasthoz is tökéletesen megfelelhet, de szintén jó példa lehet az interjú vagy közlemény, melyekhez épp felesleges a képi körítés, illetve az annak megfelelő minőségű elkészítése szükséges technikai háttér és felkészülés.

Hahó, facebookosok!

A Live Audio közvetítésére első körben négy órás limitet szabott meg a Facebook, a felhasználási példák között pedig a rádiócsatornák sugárzása mellett első helyen szerepelnek a podcastok, melyek a szolgáltatásnak, illetve a közösségi oldal népszerűségének hála szélesebb körben érhetik majd el potenciális közönségüket. Emellett az írók is profitálhatnak a szolgáltatásból, felolvashatnak részleteket műveikből, a hírességek pedig élőben válaszolhatnak rajongóik kérdésire, miközben nem kell bajlódni a vizuális megjelenés munkálataival. A Live Audióval az élő bejelentkezés alacsonyabb sávszélesség mellett is megoldható lesz, amely például egy katasztrófa sújtotta területen lehet hasznos, ahol sokszor limitált a kapcsolat sebessége. Végül, de nem utolsó sorban a zenészek és a zenekarok is kihasználhatják a lehetőségek, koncertek vagy akár próbák közvetítéséhez.

A hallgató oldaláról egyelőre az androidos készülékkel rendelkezők járnak jobban, ők ugyanis a közvetítés alatt háttérbe küldhetik a Facebook appot, illetve elindíthatnak más olyan alkalmazást, amely nem akarja használni a készülékbe épített hangszórókat vagy a csatlakoztatott fül- vagy fejhallgatót. iOS-en sajnos le kell mondani a kényelemről, az alkalmazásnak minden esetben az előtérben kell futnia ahhoz, hogy ne álljon meg a közvetítés, amin remélhetőleg idővel változtatnak a fejlesztők.

Első körben öt hozzáférést osztott ki a kezdeti stádiumban lévő szolgáltatásához a Facebook, a BBC World Service híreket sugárzó rádió mellett az ugyancsak brit, beszélgetéseket és riportokat kínáló LBC rádió szerepel a listán. Ezek mellett a világ második legnagyobb könyvkiadójának számító HarperCollins, illetve két író, Adam Grant és Britt Bennett is elsőként próbálhatja ki a Live Audiót, amit jövő év elején szélesebb körre terjeszt ki a Facebook.

A videochat is bővült

A publikus közvetítések listája mellett a privát kommunikációs csatornák fejlesztését sem hanyagolja el a közösségi oldal. Ennek hála a Messengerben már akár 50 fős élő videochatet is össze lehet rakni, már amennyiben valaki tömeges oktatást vagy virtuális évfolyam-találkozót rendezne. Egy időben legfeljebb hat résztvevő képe tehető ki a megjelenítőre, e fölött a kép alján egy sávban lehet pörgetni a tagok listáját, melyen kiemelten látszik az aktív előadó. A lehetőség az androidos és iOS-es alkalmazás mellett már a Messenger alkalmazás asztali alkalmazásában is elérhető.