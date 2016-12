Hibás nézettségi adatokat közölt az Instant Articles cikkekről a Facebook

Több mint egy hónapon keresztül hibás statisztikákat közölt a Facebook az Instant Article cikkekkel dolgozó oldalak felé, amelyek a comScore mérési rendszerét használták. A vállalat egy korábbi blogposzt frissítésében számolt be a malőrről, amely az első jelek szerint az olyan régebbi comScore integrációt használó kiadókat érintette, amely nem támogatja a HTTPS-t weboldalaikon. Ez gyors egymásutánban a harmadik hasonló probléma a közösségi oldal háza táján: a cég december elején és novemberben is beszámolt egy az Instant Articles kimutatásait érintő problémáról. Miután ezek a statisztikák a cég üzleti modelljének gerincét jelentik a sorozatos melléfogások nem vetnek túl jó fényt a közösségi oldalra.

A frissen jelentett hiba miatt az érintett Instant Article cikkek esetében a rendszer a valósnál alacsonyabb iPhone-ról érkező forgalomról számolt be a szeptember 20. és november 30. közötti időszakban. A vállalat szerint a comScore termékek hibája az iPadról és androidos eszközökről származó forgalmi adatokat nem érintette. A Facebook már javított a hibát és a comScore-ral közösen dolgozik rajta, hogy az érintett periódusra vonatkozó hiteles adatokat biztosítson a cégeknek, akik eddig téves információkat kaptak. A cég posztja szerint már felvette a kapcsolatot az ügyben a kiadókkal.

Bár a Facebook nem közölte, hogy pontosan milyen mértékben károsította a fiaskó az online lapokat, a Wall Street Journal forrásai szerint a hiba az oldalak legnagyobb része esetében a forgalom kevesebb mint 1 százalékát érintette az adott időszakban. Akadtak ugyanakkor olyanok is, akiknek számottevően jobban fájt a közösségi oldal mellényúlása, a fenti források egyes estekben 10-20 százalék közötti eltérésről beszélnek a statisztikákban a valós értékekhez képest, míg egy meg nem nevezett kiadó esetében novemberben a tévedés mértéke a 30 százalékot is elérte. A hibát többek között a BuzzFeed is megérezte, az oldal forgalmának mintegy 15 százalékáért felelnek a Facebook Instant Articles formátumában közölt cikkei.

A problémát tehát a közösségi oldal már elhárította, az elmúlt időszak azonban kifejezetten aggasztó tendenciát mutat, amely alapján az sem lenne meglepő, ha egy-két héten belül a vállalat újabb hasonló bakiról számolna be. Noha a gyorsan betöltődő, az adatforgalommal is spóroló Instant Articles cikkek a felhasználóknak jóval kényelmesebb megoldást jelentetnek, mint az eredeti oldalak sokszor komótos, lassú felületei, ha Facebook nem tud hosszú távon megbízható statisztikákat biztosítani a platformot használó kiadók számára, könnyen kérdésessé válhat, megéri-e a plusz erőfeszítést a tartalmak megjelentetése a formátumban.