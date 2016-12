Nagyon nem fogynak a backup-célgépek

Továbbra is az EMC (pontosabban immár a Dell-EMC) vezeti toronymagasan a biztonsági tárolásra szakosodott célgépek (purpose built backup appliance, PBBA) piacát - derül ki az IDC frissen közzétett kutatásából. A gyártó (és az egész piac) azonban az elmúlt negyedévek egészséges ütemű növekedése után most komoly mínuszba fordult, követve a nagyvállalati tárolók hasonló esését.

A gyártóknál (tehát nem a disztribútoroknál) jelentkező bevétel tekintetében a harmadik negyedévben a piac 737 millió dollárt tett ki - szemben az előző év hasonló időszakának 801 milliós értékével, ez 7,9 százalékos visszaesésnek felel meg. A piacvezető Dell ebből 60,3 százalékot, 444 millió dollárt hasított ki, a látványos, 14,9 százalékos visszaesés ugyanakkor azt jelenti, hogy a cég 5 százalékpontnyi piaci részesedést veszített egyetlen év alatt - ez szokatlan mértékű zuhanás.

A második helyet a Veritas foglalja el, jóval alacsonyabb, 111,8 millió dolláros forgalommal és 15,2 százalékos piaci részesedéssel. A Symantecről nemrég leváló Veritas meg tudta őrizni pozícióját a piacon, úgy tűnik a tulajdonosváltás nem okozott mély törést az értékesítésben és nem bizonytalanította el a vásárlókat, a 4 százalékos zsugorodás még jobb is a piac egészének eredményénél.

Nagyot ment viszont az IBM, a cég 42 százalékkal tudta növelni az értékesítést - ez viszont leginkább a roppant gyenge bázisadatnak tudható be, a cég most tért vissza a "megszokott" értékesítési szintre. Ezzel a cég beérte a HPE-t, a két vállalat között az IDC statisztikai holtversenyt is hirdetett a bronz pozícióért - tavaly az IBM még messze kisebb forgalmat regisztrált. Érdekes, hogy az IBM sikerét nem a mainframe-ek mellé eladott PBBA-k hozták, ezek piaca még nagyobbat (17,1 százalékot) esett, mint a "nyílt rendszerek" 7,2 százalékos visszalépése.

Metodológia

Az IDC definíciójában a PBBA azokat a dedikált, lemez-alapú tárolókat jelenti (szalagosokat tehát nem), amelyeket kimondottan a biztonsági mentésekre, és kimondottan biztonsági mentéseket készítő szoftverek alá szánnak. Az összértékbe beleszámít a szoftver, a tárolómotor és a tárolótömbök sora is. A metrika kezeli a backup gateway-eket is, amelyek általános célú tárolókra támaszkodnak, ebben az esetben csak a PBBA számít bele a piac méretébe. Ahogy említettük, az IDC nem a kliensek által fizetett teljes összeget méri, hanem a gyártók oldalán jelentkező forgalmat - a különbség a disztribútorok, rendszerintegrátorok és egyéb szereplők jutaléka és profitja.