Már a Google is a Cloud Foundry Foundation tagja

Hosszú közös munka után végül a Google is csatlakozik a Cloud Foundry Foundationhez. A lépés a cég szerint jóval szorosabb együttműködést hozhat a teljes Cloud Foundry ökoszisztémával és a köré épülő közösséggel, 2017-ben pedig a keresőóriás további integrációkat ígér termékei és a szervezet megoldásai között.

A nonprofit Cloud Foundry Foundation egy aránylag friss szervezet, tavaly jött létre a nyílt forrású Cloud Foundry felhős platform kezelésére, amelyet eredetileg a VMware fejlesztett. A szervezet jelenleg több mint hatvan tagot számlál, különböző támogatási kategóriákban. A Google arany szintű tagként csatlakozott a csapathoz, hasonlóan a Philipshez, Verizonhoz vagy épp a Huaweihez. Érdemes megjegyezni, hogy ez nem a legmagasabb támogatási fokozat, az ugyanis a platina kategória, amely olyan óriásokat tömörít, mint az IBM, a Cisco vagy épp az SAP.

A Cloud Foundry PaaS megoldás népszerűsítésére a szervezet tagjaként immár a Google-től is aktívan számíthatunk, a cég nem csak a fejlesztéseivel, várhatóan marketingtevékenységgel is támogatja majd a platformot. Idén egyébként a cég saját termékeit kifejezetten tempósan csiszolta a Cloud Foundry megoldásokhoz, többek között a kisméretű és kiterjedt felhős szoftverek megtervezésével, telepítésével és életciklus-kezelésével foglalkozó BOSH Google CPI bejelentésével, de a Cloud Foundry a Google Compute Engine Platformon is elérhetővé vált. A cég a hasonló fejlesztések között említi továbbá az Open Service Broker API legutóbbi kiadását, valamint a hibrid monitoringra szánt Google Stackdriverrel való integrációt is.

Bejelentésében a Google kiemelte, célja, hogy saját felhős platformja legyen a létező legnyíltabb környezet a fejlesztők és vállalatok számára, amiben kulcsfontosságú lépés a nyitás a Cloud Foundry Foundation felé. A közeledést persze nem csak a fejlesztések mutatták, ahogy arra a TechCrunch is rávilágít, a keresőóriás november közepén épp a Cloud Foundry Foundation alapító-vezérigazgatóját, Sam Ramjit vette fel vezető pozícióba, noha azt egyelőre nem árulta el, pontosan milyen szerepet tölt majd be a vállalat kötelékében.